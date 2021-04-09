Госсекретарь США Энтони Блинкен 9 апреля пообщался по телефону с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Собеседники обсудили необходимость прекращения исходящих от России "односторонних провокаций" на востоке Украины.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом... Они обсудили необходимость того, чтобы Россия положила конец опасной и безответственной риторике, наращиванию военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонним российским провокациям вдоль линии контакта на востоке Украины", - сказано в сообщении Госдепа США.

В Госдепе заявили, что Блинкен и Ле Дриан в беседе выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

С Маасом Блинкен обсудил "важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль линии контакта в восточной Украине, оккупированном Крыму и вдоль границ Украины".

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия сосредоточила на границе с Украиной наибольшую численность войск с 2014 года.

Между тем на фоне напряженности на Донбассе в Черное море идут военные корабли США.