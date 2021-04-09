Принц Гарри в связи со смертью деда, 99-летнего принца Филиппа, вернется в Великобританию впервые с марта 2020 года.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

На кончину мужа Елизаветы Второй герцог и герцогиня Сассекские отреагировали записью на своем сайте Archwell, написав: "Спасибо за твою службу...Тебя будет очень не хватать".

Запись на сайте герцога и герцогини Сассекских

Ожидается, что Гарри на следующей неделе будет присутствовать на памятном мероприятии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Скорее всего, Гарри прилетит в Лондон на частном самолете из своего дома недалеко от Лос-Анджелеса. По правилам, всем прибывающим в Британию из США нужно сдать тест на коронавирус и пройти десятидневный карантин (в случае отрицательного результата карантин сокращается до пяти дней). Как пишет газета, принцу может быть разрешено использовать дипломатическое исключение, чтобы отказаться от этих правил. Предполагается, что он просто сдаст тест перед отъездом из США и после прибытия в Великобританию.

Неизвестно, где Гарри остановится во время своего пребывания на островах, и как долго он останется после похорон.

По мнению газеты, воссоединение герцога Сассекского с его братом Уильямом и отцом принцем Чарльзом будет довольно неловким после шокирующих обвинений королевской семьи в расизме в телешоу Опры Уинфри, вышедшем в эфир в прошлом месяце. К тому же интервью появилось, когда дед Гарри лежал в больнице из-за проблем с сердцем. Гарри и Меган за это жестко раскритиковали.

Несмотря на очевидный раскол, королева будет ожидать, что ее внук объединится вместе с остальными членами королевской семьи в знак уважения к покойному герцогу Эдинбургскому. Окажется ли это воссоединение семьи большим, чем просто жест вежливости, покажет время.

Пока неясно, присоединится ли к Гарри беременная Меган. Если это произойдет, то потепление отношений в монаршей семье будет менее вероятным.

Ранее "Страна" рассказывала, как пройдут похороны Филиппа.

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