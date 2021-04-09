Совладелец туристического комплекса в Карпатах "Буковель" Александр Шевченко сообщил, что горнолыжный курорт откроется с субботы, 10 апреля. На карантин он был закрыт 12 марта - в аккурат перед окончанием лыжного сезона.

Об этом Шевченко написал в своем Фейсбуке.

"Прикарпатье вышло из красной зоны. Завтра Буковель будет открыт для туристов. Будут работать подъемники №1, 2, 7. И с каждым днем количество подъемников, трасс и других объектов будет увеличиваться! Поэтому приезжайте в Карпаты и наслаждайтесь чистым горным воздухом!" - сказано в записи.

Однако на официальном сайте курорта информация о его открытии пока отсутствует.

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