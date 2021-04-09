С сегодняшнего дня красный уровень эпидемической опасности действует в Запорожской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины в соцсети Facebook.

Следовательно, в красной зоне уже 12 областей и столица. При этом Херсонская область остается в желтой зоне. Другие 11 областей - в оранжевой.

Кроме того, в ЦОЗ отметили, что показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 20 регионах.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киеве (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что поезда в Харьковскую область будут ходить еще неделю, несмотря на "красную" зону региона.

Также мы писали о том, что из-за того, что в Украине больше половины регионов оказались в "красной" зоне, это может привести к общенациональному локдауну.