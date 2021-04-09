Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в недалеком будущем люди будут воевать за воду.

Об этом политик сказала 7 апреля в Чикаго, во время посещения центра вакцинации, организованного профсоюзными работниками. Видеозапись ее выступления полявилась в Ютубе.

"Вы знаете: годами и на протяжении жизни поколений шли войны за нефть. Скоро они начнутся за воду. Поэтому когда мы думаем о том, как организовать нашу экономику и инфраструктуру, включая водную политику, речь идет не столько о рабочих местах, сколько о фундаментальном источнике жизни", - сказала Харрис.

Ранее "Страна" приводила прогноз Госэкоинспекция, согласно которому к 2050 году в Украине может наступить дефицит питьевой воды.

Мы также цитировали слова Леонида Кравчука, который считает, что вопрос дефицита воды в Крыму может стать причиной вторжения России в Украину.