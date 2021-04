Организация Over the Bridge, которая помогает музыкантам бороться с психическими заболеваниями, выпустила альбом "Потерянные записи клуба 27" ("Lost Tapes of the 27 Club"), состоящий из песен в стиле культовых рок-музыкантов, созданных искусственным интеллектом Magenta.

Треки опубликованы в YouTube.

Отметим, что Magenta удалось настолько точно воспроизвести музыкальные стили Эми Уайнхаус, The Doors, Nirvana и Джимми Хендрикса, что во время прослушивания не покидает чувство, будто это реальные потерянные треки умерших исполнителей.

"Мы взяли от 20 до 30 песен от каждого из наших исполнителей в виде MIDI-файлов и разбили их на дорожки с басом, соло-гитарами, ритм-гитарами и так далее и пропустили через программу по одной за раз. Если вы ставите целые песни, программа начинает действительно путаться в том, как это должно звучать. Но если у вас просто есть куча риффов, Magenta сгенерирует около пяти минут новых риффов, 90% из которых плохие, и их тяжело слушать. А дальше вы просто начинаете отбирать удачные моменты", - рассказал Шон О’Коннор, входящий в совет директоров Over the Bridge.

Добавим, что, к сожалению, вокальные партии нейросеть пока что создавать не умеет. Например, в песне "Drowned in the Sun" вместо Курта Кобейна поет Эрик Хоган, вокалист трибьют-группы Atlanta Nirvana.

Клуб 27 (англ. 27 Club) - общее название известных музыкантов, умерших в возрасте 27 лет, иногда при странно сложившихся обстоятельствах.

Первым в списке из семи музыкантов оказался блюзмен Роберт Джонсон. В список также вошли Джимми Хендрикс, Джим Моррисон и Дженис Джоплин. Самой главной деталью их смерти, которая и послужила толчком к созданию Клуба, стало то, что они умерли за промежуток времени продолжительностью в 10 месяцев. Позже в список был включён Брайан Джонс; при этом Моррисон и Джонс умерли в один день, но с разницей в два года. Затем в Клуб был включён Курт Кобейн, застрелившийся в 1994 году на пике популярности. После смерти в 2011 году британской певицы Эми Уайнхаус её также причислили к Клубу 27 многие издания.

