Индийский журналист Дебаян Рой стал жертвой грабителя, который выхватил телефон у него из рук, но затем вернул его владельцу.

Как рассказал сам потерпевший на своей странице в Twitter, злоумышленник расстроился из-за того, что у его жертвы оказался устаревший гаджет.

Отмечается, что инцидент произошел в метрополитене города Ноида индийского штата Уттар-Прадеш. Рой стоял на платформе в ожидании поезда и переписывался с кем-то по телефону. Неожиданно человек в черной маске выхватил его смартфон и убежал. Журналист рванулся за ним, но грабитель сам спустя некоторое время вернулся к своей жертве.

"Бро, я думал, что у тебя смартфон OnePlus 9 Pro", - сказал разочаровавшийся злоумышленник, когда приблизился к Рою. После этого он бросил телефон журналиста на пол и снова убежал.

Часть подписчиков жертвы посмеялась над произошедшим. Другие решили уточнить, какая модель смартфона была в тот момент у Роя. Журналист ответил, что использует Samsung Galaxy S10 Plus, который внешне действительно напоминает OnePlus. После падения на пол девайс не пострадал, добавил он.

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