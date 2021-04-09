Зеленский подписал Указ о санкциях против Януковича, Азарова, Пшонки и других чиновников. Полный список
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введение в действие решения СНБО о санкциях против Виктора Януковича, Николая Азарова и других украинских экс-чиновников.
"Ввести в действие решение СНБО от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)" (прилагается). Контроль над выполнением решения СНБО… возложить на секретаря СНБО", - говорится в тексте соответствующего указа №151/2021 от 9 апреля, опубликованного на сайте главы Украинского государства.
Решение было принято ещё 19 марта, но указ Зеленский подписал только сейчас.
- Сергей Абисов
- Николая Азаров
- Сергей Аксенов
- Александр Бобков
- Валерий Грицай
- Константин Затулин
- Петр Зима
- Андрей Иванцов
- Олег Кириллин
- Вадим Колесниченко
- Владимир Константинов
- Сергей Курченко
- Сергей Кусюк
- Павел Лебедев
- Леонид Пасечник
- Александр Поддубов
- Наталья Поклонская
- Виктор Пшонка
- Дмитрий Саламатин
- Игорь Соркин
- Дмитрий Табачник
- Николай Ткаченко
- Николай Федорян
- Николай Фисков
- Александр Черпицкий
- Ольга Чичеримова
- Виктор Янукович
Согласно опубликованному приложению к решению СНБО, бессрочные санкции вводятся против 27 физических лиц, граждан Украины и РФ, включая Януковича, Азарова, народного депутата Украины 5-7 созывов Вадима Колесниченко, экс-главы парламента Автономной республики Крым Владимира Константинова, самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова, депутатов Госдумы РФ Константина Затулина и Натальи Поклонской, олигарха Сергея Курченко, экс-командира полка милиции особого назначения "Беркут" Сергея Кусюка, экс-министров обороны Украины Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина, главы т.н. "ЛНР", Леонида Пасечника, экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки, экс-главы Национального банка Украины Игоря Соркина, экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника.
Также сроком на три года вводятся санкции в виде блокирования активов против трех юридических лиц: "Endless Moonlight Limited" и "Trading Field Limited", зарегистрированных в Гонгконге (КНР), а также ООО "ИСС-Софт", зарегистрированной в Москве.
Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение ввести санкции против ряда лиц, которые предали присягу и работают на территории РФ или на неподконтрольном Донбассе. В их числе оказались Виктор Янукович, Николая Азаров, Сергей Курченко и другие.
Ранее "Страна" писала, что Зеленский тянул с вводом санкций СНБО против Януковича и Азарова три недели.