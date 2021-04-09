Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введение в действие решения СНБО о санкциях против Виктора Януковича, Николая Азарова и других украинских экс-чиновников.

"Ввести в действие решение СНБО от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)" (прилагается). Контроль над выполнением решения СНБО… возложить на секретаря СНБО", - говорится в тексте соответствующего указа №151/2021 от 9 апреля, опубликованного на сайте главы Украинского государства.

Решение было принято ещё 19 марта, но указ Зеленский подписал только сейчас.

Сергей Абисов Николая Азаров Сергей Аксенов Александр Бобков Валерий Грицай Константин Затулин Петр Зима Андрей Иванцов Олег Кириллин Вадим Колесниченко Владимир Константинов Сергей Курченко Сергей Кусюк Павел Лебедев Леонид Пасечник Александр Поддубов Наталья Поклонская Виктор Пшонка Дмитрий Саламатин Игорь Соркин Дмитрий Табачник Николай Ткаченко Николай Федорян Николай Фисков Александр Черпицкий Ольга Чичеримова Виктор Янукович

Согласно опубликованному приложению к решению СНБО, бессрочные санкции вводятся против 27 физических лиц, граждан Украины и РФ, включая Януковича, Азарова, народного депутата Украины 5-7 созывов Вадима Колесниченко, экс-главы парламента Автономной республики Крым Владимира Константинова, самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова, депутатов Госдумы РФ Константина Затулина и Натальи Поклонской, олигарха Сергея Курченко, экс-командира полка милиции особого назначения "Беркут" Сергея Кусюка, экс-министров обороны Украины Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина, главы т.н. "ЛНР", Леонида Пасечника, экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки, экс-главы Национального банка Украины Игоря Соркина, экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника.

Также сроком на три года вводятся санкции в виде блокирования активов против трех юридических лиц: "Endless Moonlight Limited" и "Trading Field Limited", зарегистрированных в Гонгконге (КНР), а также ООО "ИСС-Софт", зарегистрированной в Москве.

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение ввести санкции против ряда лиц, которые предали присягу и работают на территории РФ или на неподконтрольном Донбассе. В их числе оказались Виктор Янукович, Николая Азаров, Сергей Курченко и другие.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский тянул с вводом санкций СНБО против Януковича и Азарова три недели.