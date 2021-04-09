Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в рабочим визитом на Донбассе, записал видео о том, как там обострилась ситуация. Но выхода из этой ситуации он не обозначил.

Видео появилось вечером в пятницу, 9 апреля.

"Действительно есть обострение ситуации на Донбассе. Действительно мы все это видим. Видят и бойцы и главнокомандующие и все командиры", - констатировал Зеленский.

По словам президента, он проехал по всем точкам, где за последний период обострение было больше всего раненных и летальных исходов.

"Понимаю, что "работают" по нашим парням снайперы. С июля (2020 года - Ред.) мы видели, что режим прекращения огня работает и радовались, что выстрелы уменьшились, уменьшилось количество раненых. А с начала этого года - 26 погибших" - сказал глава страны.

Зеленский пояснил, что военные делают все, чтобы защищать государство и сохранить режим прекращения огня, однако, когда по нашем бойцам стреляют и есть погибшие, армия отвечает.

"Те, кто имеют власть в Украине, должны быть на Донбассе, хотя бы в очереди, это очень важно. Важно прежде всего бойцам, понимание, что их поддерживает власть, что не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно трудно и там, где действительно люди - герои, там, где действительно люли решают судьбу Украины", - подытожил президент.

Напомним, Зеленский отправился на Донбасс 8 апреля. Там он побывал на позициях ВСУ на передовой недалеко от месте гибели украинских военных.

Как сообщалось, в день поездки Зеленского на Донбасс там 11 раз нарушали перемирие, под обстрелом погиб боец ВСУ.