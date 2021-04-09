Представитель "ДНР" в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что вечером 9 апреля украинские подразделения обстреляли из миномета окраины Донецка. В последний раз такие обстрелы были в начале марта.

Слова представителя "республики" приводит РИА Новости.

"Сегодня в 19:00 вооружённые формирования Украины нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории "ДНР" восемь мин калибром 82 миллиметра. Данный факт был зафиксирован в районе населённого пункта Веселое (окраины Донецка - Ред.)", - сказал представитель "ДНР".

Комментариев украинской стороны по этому поводу пока не было.

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