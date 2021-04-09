Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что эффективность вакцин от COVID-19 может снизиться. Препараты станут менее действенными при значительных мутациях коронавируса.

Об этом гендиректор ВОЗ заявил 9 апреля во время медиабрифинга, транслировавшегося на Ютуб.

"Как вы знаете, вирус быстро меняется, происходит мутация, и у нас есть несколько вариантов из разных стран. Если мутация вируса довольно значительная, если изменение поведения вируса довольно значительное, даже те вакцины, которые у нас есть сейчас, могут не сработать", - спрогнозировал Гебрейесус.

Он добавил, что вакцины обновляются не так быстро, как мутирует коронавирус. В этой связи он призвал страны объединить усилия в разработке новых видов лекарств и препаратов.

Также Гебрейесус сказал, что если оперативно не увеличить охват вакцинацией, вирус получит пространство для распространения, циркуляции и последующей мутации. По его предположению, в этом случае новые варианты, против которых существующие препараты неэффективны, проникнут и в те страны, где охват вакцинацией высок.

Ранее в ВОЗ рекомендовали зараженным коронавирусом не контактировать с животными.

Также организация призывала жертвовать бедным странам вакцины от коронавируса.