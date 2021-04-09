В "Оппозиционной платформе - За жизнь" прокомментировали решение суда отпустить под домашний арест радикалов Сергея Стерненко и Руслана Демчука, которых осудили за похищение и пытки человека.

Заявление партии опубликовано на ее официальном сайте в пятницу, 9 апреля.

"Стоило радикалам устроить шабаш под зданием Офиса президента, и испуганная власть тут же забыла о правосудии и своих обязанностях привлекать к ответственности преступников.

Ежегодно радикалы совершают сотни преступлений: нападают на журналистов, общественных активистов, оппозицию. Они безнаказанно громят редакции независимых СМИ и офисы оппозиционных партий. Участвуют в рейдерских захватах и погромах. Открыто пропагандируют насилие, ксенофобию и нетерпимость. Но нынешняя украинская власть смотрит на это сквозь пальцы", - говорится в сообщении.

При этом в ОПЗЖ заявили, что власть демонстрирует свою силу и решимость только в отношении законопослушных и порядочных граждан, и боится радикалов.

"В крайнем случае - жалуется на их бесчинства с парламентской трибуны. Поэтому преступникам все сходит с рук.

Сейчас радикалы - одна из самых главных угроз для украинской демократии, правового порядка и национальной безопасности. Именно эта проблема должна быть в фокусе внимания СНБО. Украинское общество требует, чтобы власть перестала заискивать перед преступниками и, наконец, навела порядок в стране", - говорится в заявлении партии.

Напомним, сегодня в Одесском апелляционном суде прошло заседание об отмене меры пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку. Апелляционный суд в Одессе освободил Стерненко из под стражи и отправил на круглосуточный домашний арест.

Как сообщалось, 23 февраля Приморский суд Одессы признал Стерненко и Демчука виновными в похищении жителя Лиманского района Одессы Сергея Щербича, разбое и незаконном хранении огнестрела. Стерненко и Демчуку дали по 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.