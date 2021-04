Американский рэпер Эрл Симмонс, известный как DMX, который находился в вегетативном состоянии после передозировки наркотиками, умер в возрасте 50 лет.

Об этом сообщает "Associated Press" со ссылкой на семью музыканта.

Симмонс умер в больнице в Нью-Йорке.

"Эрл был воином, который сражался до самого конца. Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, которое провели с ним. Музыка Эрла вдохновляла огромное множество поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно", - говорится в заявлении близких музыканта.

Рэперу стало плохо в прошлую пятницу, он находился дома, когда у него случился сердечный приступ, вызванный передозировкой наркотиков. Он был госпитализирован в больницу White Plains в Нью-Йорке, где у него произошло еще два инфаркта, после чего он впал в вегетативное состояние.

DMX умер в окружении семьи и близких спустя неделю в результате фактической смерти мозга.



Карьера DMX началась в начале 90-х. Уже первый альбом артиста возглавил музыкальный чарт Billboard. После этого еще пять его альбомов лидировали в музыкальных чартах.

Наибольшую популярность ему принесли его песни Party Up (Up in Here), X Gon' Give It To Ya и Dogs Out. Помимо музыкальной карьеры, DMX снялся в нескольких фильмах, среди которых "Ромео должен умереть", "От колыбели до могилы" и "Никогда не умирай в одиночку".

Рэпер несколько раз был номинирован на премию "Грэмми" и был лауреатом музыкальной премии American Music Award.

Отметим, что сам Симмонс открыто рассказывал о своей токсикомании и о том, как это повлияло на его жизнь. В интервью в ноябре 2020 года Симмонс поделился, что в первый раз, когда он употребил кокаин, ему было всего 14 лет. В середине 1980-х, когда Симмонс только начинал свою карьеру в музыкальной индустрии, он познакомился с местным рэпером по имени Риди Рон, который стал его наставником.

По его словам, до этого он никогда не употреблял наркотики, пока однажды его наставник Риди Рон дал ему сигарету с крэком.

В 2016 году Симмонс был найден без сознания на парковке отеля в Йонкерсе, штат Нью-Йорк. Когда приехала полиция, у него была передозировка, и он не дышал. Медики его откачали, а на месте происшествия не было обнаружено никаких наркотиков. Однако свидетель сказал, что Симмонс принимал "порошкообразное лекарство" перед передозировкой.

DMX несколько раз лечился от наркозависимости. В 2017 году рэп-звезда отменил свои предстоящие концерты, чтобы вернуться в реабилитационный центр.

В его Инстаграме появилось сообщение: "В своем постоянном стремлении поставить семью и трезвость на первое место, DMX зарегистрировался в реабилитационном центре. Он приносит извинения за отмененные выступления и благодарит своих поклонников за их постоянную поддержку".

На протяжении своей жизни Симмонс сталкивался с рядом юридических обвинений, включая хранение наркотиков, жестокое обращение с животными и уклонение от уплаты налогов.

Отметим, что DMX - отец пятнадцати детей. Он женился на Ташере Симмонс в 1999 году и они были в отношениях в течение одиннадцати лет. В июле 2010 года, после своего первого из трёх тюремных заключений в том году, Ташера объявила об их разводе. DMX утверждает, что они остаются друзьями. Его пятнадцатый ребенок, Эксодус Симмонс, родился от его подруги Дезире Линдстром 16 августа 2016 года.

Напомним, DMX находился в больнице в вегетативном состоянии после передозировки наркотиками 3 апреля. Предположительно, передозировка наркотиков спровоцировала сердечный приступ.

Также мы писали, что снявшийся в "Индиане Джонсе" голливудский актер украинского происхождения умер от передозировки наркотиками.