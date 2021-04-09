В субботу, 10 апреля, погода побалует украинцев преимущественно малооблачным небом и настоящей весенней температурой воздуха. Помогает ей в этом антициклон по имени PEGGY, и более теплая воздушная масса, которая постепенно вытесняет холод. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха от -2 до +3 градусов; в Карпатах до 3-8 градусов ниже ноля.

В дневные часы воздух прогреется до + 8-14 градусов.

В Киеве в субботу будет солнечно и без осадков. Ветер юго-западный, умеренный.

Температура ночью от 0 до +2, а днем потеплеет до +​​11-13 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в НАСА опубликовали первое сообщение о погоде и уровне радиации на Марсе с борта Perseverance.

Также мы сообщали, что синоптики объявили, когда в Украину придет настоящее летнее тепло.