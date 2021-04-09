Сатурация и температура. Комаровский рассказал, когда пора ложиться в больницу при Covid-19
Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, при каких симптомах коронавируса необходимо обращаться в больницу для стационарного лечения.
Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме.
По словам Комаровского, если сатурация (уровень кислорода в крови) выше 93 — можно спокойно лечиться дома.
Также врач рассказал, что при коронавирусе показания к госпитализации следующие:
- Сатурация ниже 93 на фоне кислородотерапии — то есть когда у вас 92, вы даете кислород, и сатурация повышается, то можно дышать дома с помощью концентратора, если не повышается или нет концентратора, то вы идете в стационар.
- Психические расстройства на фоне ковида — это тоже повод устраиваться в стационар.
- При самолечении ковида очень часто опасным оказывается кишечный синдром — когда на фоне повышенной температуры развивается диарея и возможно быстрое обезвоживание, то в домашних условиях бороться с этим очень трудно, возможны осложнения, поэтому требуется наблюдение доктора и внутривенное введение препаратов.
- Еще показанием для госпитализации является высокая температура — выше 39 градусов — при отсутствии реакции организма на жаропонижающие.
Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как пережить постковидный синдром.
Также мы писали, что доктор Комаровский рассказал, как определил, что заболел коронавирусом.
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