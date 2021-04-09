Комаровский назвал условия, при которых больным ковидом нужно ложиться в больницу. Фото: Pixabay

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, при каких симптомах коронавируса необходимо обращаться в больницу для стационарного лечения. 

Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме. 

По словам Комаровского, если сатурация (уровень кислорода в крови) выше 93 — можно спокойно лечиться дома.

Также врач рассказал, что при коронавирусе показания к госпитализации следующие: 

  1. Сатурация ниже 93 на фоне кислородотерапии — то есть когда у вас 92, вы даете кислород, и сатурация повышается, то можно дышать дома с помощью концентратора, если не повышается или нет концентратора, то вы идете в стационар.
  2. Психические расстройства на фоне ковида — это тоже повод устраиваться в стационар.
  3. При самолечении ковида очень часто опасным оказывается кишечный синдром — когда на фоне повышенной температуры развивается диарея и возможно быстрое обезвоживание, то в домашних условиях бороться с этим очень трудно, возможны осложнения, поэтому требуется наблюдение доктора и внутривенное введение препаратов.
  4. Еще показанием для госпитализации является высокая температура — выше 39 градусов — при отсутствии реакции организма на жаропонижающие.

Пост Комаровского в Инстаграме

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как пережить постковидный синдром.

Также мы писали, что доктор Комаровский рассказал, как определил, что заболел коронавирусом.

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