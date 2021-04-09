В последний рабочий день недели цены на нефть эталонных марок в ходе торгов умеренно опускаются и могут завершить неделю снижением. Давление на рынок оказывает укрепление доллара США, а также заявление министра нефти Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана, который назвал правильным решение ОПЕК+ о наращивании добычи. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 МСК в пятницу составляет $63,14 за баррель, что на $0,06 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,54 за баррель, что на $0,06 (0,1%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Нефть WTI торгуется ниже $60 за баррель уже шестую торговую сессию подряд, отмечает Trading Economics.

С начала недели Brent потеряла в цене 2,6%, WTI - 3%.

Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

"Это хорошее решение, - заявил Абдулазиз бен Сальман. - Сейчас ничто не беспокоит ни нас, ни наших коллег по ОПЕК+. Однако если ситуация на рынке ухудшится, мы всегда можем повернуть назад".

Обеспокоенность инвесторов вызывает рост случаев заражения коронавирусом в Европе, Бразилии и Индии.

"Когда заболеваемость растет в таких густонаселенных странах, как Индия и Бразилия, это создает только еще больше проблем для спроса на нефть, поскольку меры по сдерживанию распространения инфекции ограничат потребление автомобильного топлива", - сказала аналитик Rystad Energy Луиз Диксон, которую цитирует MarketWatch.

В то же время, она отметила, что Rystad сохраняет "бычий" прогноз относительно вакцинации. По мнению Диксон, стоимость нефти Brent в третьем квартале может восстановиться до $66 за баррель.

Старший нефтяной аналитик ABN Amro Ханс ван Клиф, в свою очередь, считает, что "повышательный потенциал нефтяных цен выглядит ограниченным", поскольку ОПЕК+ будет частично восстанавливать добычу. Однако он отметил, что "инвесторы видят свет в конце туннеля и поэтому сохраняют свои длинные позиции".

Ранее "Страна" писала о том, что данные Минэнерго США о запасах нефти опустили мировые цены на сырье.

Также мы сообщали, что аналитики резко изменили прогноз мировых цен на нефть и другого сырья в текущем году.