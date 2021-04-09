Соучредительница движения Black Lives Matter, чернокожая активистка Патрисс Хан-Каллорс, перебралась жить в один из самых белых регионов Калифорнии. Она купила дом за 1,4 миллиона долларов в районе, где чернокожее население составляет всего 1,6 процента.

Об этом сообщает в Твиттер пользователь Джейсон Уитлок.

Уитлок ссылается на сайт недвижимости Dirt, который пишет, что Хан-Каллорс, вместе с двумя другими женщинами Алисией Гарзаи Опал Томети в 2013 году запустившая хэштег #BlackLivesMatter в ответ на оправдательный приговор Джорджа Циммермана, застрелившего черного парня, приобрела "уединенный мини-комплекс, спрятанный в удаленном каньоне Топанга в Лос-Анджелесе".

Имение борца за права чернокожих включает главный дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами и отдельный гостевой домик с одной спальней и одной ванной, отдельным входом и гостиной с мини-кухней.

Патрисс выбрала имение подальше от тех, за чьи права она борется много лет. Фото: dirt.com

Согласно официальным данным, неиспаноязычные белые люди составляют 82,3% населения каньона Топанга, в то время как афроамериканцы - всего 1,64% населения.

Ранее "Страна" рассказывала об активной фазе движения Black Lives Matter и протестах, связанных со смертью чернокожего Джорджа Флойда во время задержания полицией. Некоторые протесты сопровождались вандализмом агрессией. Например, в Лондоне активисты BLM избили белого парня.

Несмотря на это движение выдвинули на Нобелевскую премию мира.