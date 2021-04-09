Киевская фармкомпания "Лекхим", которая официально представляет китайское предприятие Sinovac Biotech, рассчитывает передать госпредприятию Минздрава "Медицинские закупки Украины" первую партию вакцины от COVID-19 Coronavac 10 апреля. Пока вакцина еще не завершила прохождение лабораторного контроля, о котором рассказывал глава МОЗ Максим Степанов.

О сроках передачи сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Лабораторный контроль заканчивается завтра. У нас пока нет результата, он будет завтра. И завтра же мы поставим вакцину МОЗ. Этот вопрос уже урегулирован, они подтвердили адрес поставки", - сказали в компании.

В "Лекхиме" добавили, что дальнейшей развозкой вакцины будет заниматься Минздрав. Кроме того, в компании подтвердили переговоры относительно увеличения объема контракта с Sinovac еще на 5 миллионов доз.

"Вопрос об увеличении объема контакта обсуждался, но конкретного ответа с китайской стороны еще нет. Мы ожидаем от них информацию на следующей неделе. Но уже закупленные 1,9 млн доз должны быть поставлены, хотя сроки постоянно смещаются", - сказал сотрудник компании.

Ранее "Страна" рассказывала, какие побочные эффекты у китайской вакцины Coronavac.

Мы также писали, что Минздрав опубликовал инфографику об этой вакцине, указав, что ее эффективность составляет 85,3%. Однако это некорректная информация: на самом деле ее эффективность 50,65%.