Глава МОЗ сообщил, когда украинские медики получат первую партию вакцины Coronavac
Киевская фармкомпания "Лекхим", которая официально представляет китайское предприятие Sinovac Biotech, рассчитывает передать госпредприятию Минздрава "Медицинские закупки Украины" первую партию вакцины от COVID-19 Coronavac 10 апреля. Пока вакцина еще не завершила прохождение лабораторного контроля, о котором рассказывал глава МОЗ Максим Степанов.
О сроках передачи сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
"Лабораторный контроль заканчивается завтра. У нас пока нет результата, он будет завтра. И завтра же мы поставим вакцину МОЗ. Этот вопрос уже урегулирован, они подтвердили адрес поставки", - сказали в компании.
В "Лекхиме" добавили, что дальнейшей развозкой вакцины будет заниматься Минздрав. Кроме того, в компании подтвердили переговоры относительно увеличения объема контракта с Sinovac еще на 5 миллионов доз.
"Вопрос об увеличении объема контакта обсуждался, но конкретного ответа с китайской стороны еще нет. Мы ожидаем от них информацию на следующей неделе. Но уже закупленные 1,9 млн доз должны быть поставлены, хотя сроки постоянно смещаются", - сказал сотрудник компании.
Ранее "Страна" рассказывала, какие побочные эффекты у китайской вакцины Coronavac.
Мы также писали, что Минздрав опубликовал инфографику об этой вакцине, указав, что ее эффективность составляет 85,3%. Однако это некорректная информация: на самом деле ее эффективность 50,65%.