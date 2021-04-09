Россия может ограничить авиасообщение с Турцией, из-за эпидемиологической ситуации в стране. Согласно данным Роспотребнадзора именно оттуда было завезено самое большое количество новых штаммов.

Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом на заседании с участием Росавиации, Минтранса, Роспотребнадзора собирается обсудить ограничение перелетов в Турцию. Цель новых ограничений - не допустить появления новых штаммов коронавируса в России, потому что согласно данным Роспотребнадзора именно из Турции их было завезено больше всего.

Напомним, Турция с 26 мая разрешит въезд в страну без теста на коронавирус.

Также мы писали, что в начале апреля в Турции четыре дня подряд обновлялись рекорды по суточным заражениям COVID-19. Суточный прирост достигал 44 756 человек.