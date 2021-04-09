Власти Херсона приняли решение на 6 дней ужесточить карантинные ограничения.

Об этом сообщает местное издание "Мост" со ссылкой на решение городской комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС

Так, с 00:00 10 апреля по 15 апреля включительно на территории Херсона будут введены дополнительные ограничительные противоэпидемические меры.

Что будет запрещено:

пребывание на территориях общего пользования без защитной маски;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, кроме деятельности по оказанию услуг с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос, в кафе и летних площадок (наполненность не более 50%, режим работы до 20:00);

прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;

деятельность непродовольственных рынков;

проведение всех массовых, кроме официальных спортивных мероприятий;

прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания, кроме торговой деятельности с выполнением адресной доставки, осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.

Отметим, что Херсонская область - единственная в Украине с "желтым уровнем" опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковскую область вносят в "красную" зону карантина, а в Ивано-Франковской - ослабят ограничения.

Также мы писали, что Кличко допустил продление тотального карантина в Киеве до 10 мая.