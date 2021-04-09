94-летняя британская монархиня Елизавета II, которая сегодня потеряла мужа, принца Филиппа, в течение восьми дней будет воздерживаться от исполнения официальных обязанностей. В стране начался национальный траур, который продлится 10 дней. А вся королевская семья будет скорбеть 30 дней.

Об этом пишет People.

Скорбящие британцы несут цветы к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку. Приспущены все государственные флаги, также на паузу поставлены все государственные дела.

Напомним, 99-летний принц Филипп скончался в пятницу, 9 апреля. Еще до своей смерти он высказал пожелание, чтобы из его похорон "не устраивали суеты". Вероятней всего похороны пройдут в достаточно узком кругу близких и официальных лиц. Принца похоронят в закрытых для посещения садах Виндзорского замка.

Также "Страна" писала о том, что смерть Филиппа может еще больше подогреть страсти вокруг кандидата на престолонаследие.