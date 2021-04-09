Суд арестовал военных Госспецсвязи, устроивших стрельбу в поезде Константиновка - Киев. Одному из них дали 60 суток содержания под стражей, второму - 2- суток на гауптвахте.

Об этом сообщил в Специальной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Суд признал виновным одного из участников в совершении административных правонарушений, среди которых халатное отношение к военной службе и непринятие мер для отстранения от обязанностей военной службы лица, находящегося в нетрезвом состоянии. На офицера наложили арест на гауптвахте на 20 суток. Срок отсчитывается с момента фактического задержания нарушителя 6 апреля.

Также суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога в отношении другого офицера спецсвязи. Он подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УК Украины.

Правоохранители продолжают следствие по факту стрельбы.

Напомним, инцидент произошел 6 апреля. После информации о стрельбе поезд остановили на станции Красноград. Военнослужащих удалось задержать после прибытия КОРДа. Пассажиров на время спецоперации эвакуировали.

"Страна" поговорила с пассажиркой поезда, которая поделилась подробностями происшествия. По ее словам, стрельба началась в результате конфликта между военнослужащими. Как выяснилось, они оказались сотрудниками фельдъегерской службы Государственной службы специальной связи и информационной защиты Украины.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Участников происшествия уже уволили со службы в Госспецсвязи.