Укрзализныця возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковскую область, которую перевели из красной зоны карантина в желтую. Также будет разрешена высадка и посадка пассажиров на станциях этого региона. Об этом в телеграм-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Однако теперь решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "красную" зону ввели в Харьковской области.

"В течение недели вместе с Мининфраструктуры и Минздравом Укрзализныця предоставит предложения по организации перевозок в регионе. Пока поезда дальнего следования на Харьковщине будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров НЕ ограничивается. О введении ограничений и их характер УЗ сообщит дополнительно", - предупредил Криклий.

Также в "красной" зоне для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области. В ближайшие дни ожидается выход из "красной" зоны Закарпатья.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" ограничит междугородние перевозки в "красных" Хмельницкой и Запорожской областях.

Также мы сообщали, что в "Укрзализныце" рассказали, как будут ходить поезда в Киеве и области из-за локдауна.