Военные корабли США, о которых ранее писали американские СМИ, зайдут в Черное море на следующей неделе и пробудут там до 4 мая. Уже известно, что речь идет USS Roosevelt и USS Donald Cook из Шестого флота.

Это достаточно известные суда, которые ранее уже бывали в Черном море раньше. На одном из них даже прошла встреча Петра Порошенко и Курта Волкера.

Корабли военно-морского флота США идут к украинским берегам не просто так - а на фоне масштабной игры мускулами вокруг Украины и на Донбассе. Ситуация как никогда близка к серьезному конфликту.

Понятно, что два корабля особо силовой расклад в регионе вряд ли поменяют. Но знак все равно тревожный. Разбирались, что известно про эти суда.

Что известно об эсминце Рузвельт USS Roosevelt (DDG-80)

Эсминец Рузвельт (USS Roosevelt) - 30-й эскадренный эсминец (из серии запланированных к 2002 году 62 эскадронных эсминцев) с управляемым ракетным оружием.

"Рузвельт" относится к эсминцам типа "Арли Берк" - это тип эскадронных эсминцев с управляемым ракетным оружием четвертого поколения.

Такие эсминцы строятся по заказу ВМС США с конца 80-х. Строительство кораблей такого типа продолжается по сей день, что делает их одними из самых массовых эсминцев подобного водоизмещения.

К числу основных задач, которые ставят перед эсминцами типа "Арли Берк" относят:

Защиту собственных корабельных групп от атак противника противокарабельными ракетами;

Противовоздушная оборона от авиации.

Также корабли такого типа могут выполнять ряд второстепенных задач:

Борьба с подводными лодками и надводными кораблями;

Обеспечение морской блокады определенных районов;

Артподдержка десантных операций;

Слежение за кораблями;

Поисково-спасательные операции.

USS Roosevelt, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Porter, USS Donald Cook и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте.

Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской системы противоракетной обороны.

Напомним, в прошлом году "Рузвельт" заходил в акваторию черного моря. 29 сентября группа катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вместе с американским эсминцем "Roosevelt" провела совместные тренировки типа "Passex". Их целью было совершенствование мастерства и обмен опытом между командами кораблей государств - членов и партнеров НАТО.

Дональд Кук (DDG-75)

"Дональд Кук" также относится к ракетным эсминцам типа "Арли Берк". Это 25-й корабль из числа 62-х построенных с 1988 года эсминцев.

Свое название он получил в честь полковника морской пехоты США Дональда Кука, который умер от малярии в плену в ходе вьетнамской войны.

Это достаточно известный, если не легендарный эсминец. "Дональд Кук" принимал участие во вторжении в Ирак в 2003 году. С 2014 он неоднократно бывал в портах Румынии, Болгарии и Украины.

26 февраля 2019 года эсминец прибыл в порт Одессы. На нем прошла встреча представителя госдепа США по Украине Курта Волкера и президента Петра Порошенко. Что в то время многие восприняли как унижение президента независимой страны.

Порошенко тогда говорил, что встреча на эсминце "Дональд Кук" - это "сигнал Кремлю". Видимо, и сейчас американские корабли направляются в Черное море, чтобы "посигналить" России.

Впрочем, Москва на эти сигналы отвечает усилением своих военно-морских сил в регионе. К берегам Крыма идут десять кораблей Каспийской флотилии (десантные и артиллерийские суда), а сам Черноморский флот РФ проводит масштабные учения.