Военные корабли США, о которых ранее писали американские СМИ, зайдут в Черное море на следующей неделе и пробудут там до 4 мая. Уже известно, что речь идет USS Roosevelt и USS Donald Cook из Шестого флота.
Это достаточно известные суда, которые ранее уже бывали в Черном море раньше. На одном из них даже прошла встреча Петра Порошенко и Курта Волкера.
Корабли военно-морского флота США идут к украинским берегам не просто так - а на фоне масштабной игры мускулами вокруг Украины и на Донбассе. Ситуация как никогда близка к серьезному конфликту.
Понятно, что два корабля особо силовой расклад в регионе вряд ли поменяют. Но знак все равно тревожный. Разбирались, что известно про эти суда.
Что известно об эсминце Рузвельт USS Roosevelt (DDG-80)
Эсминец Рузвельт (USS Roosevelt) - 30-й эскадренный эсминец (из серии запланированных к 2002 году 62 эскадронных эсминцев) с управляемым ракетным оружием.
"Рузвельт" относится к эсминцам типа "Арли Берк" - это тип эскадронных эсминцев с управляемым ракетным оружием четвертого поколения.
Такие эсминцы строятся по заказу ВМС США с конца 80-х. Строительство кораблей такого типа продолжается по сей день, что делает их одними из самых массовых эсминцев подобного водоизмещения.
К числу основных задач, которые ставят перед эсминцами типа "Арли Берк" относят:
- Защиту собственных корабельных групп от атак противника противокарабельными ракетами;
- Противовоздушная оборона от авиации.
Также корабли такого типа могут выполнять ряд второстепенных задач:
- Борьба с подводными лодками и надводными кораблями;
- Обеспечение морской блокады определенных районов;
- Артподдержка десантных операций;
- Слежение за кораблями;
- Поисково-спасательные операции.
USS Roosevelt, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Porter, USS Donald Cook и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте.
Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской системы противоракетной обороны.
Напомним, в прошлом году "Рузвельт" заходил в акваторию черного моря. 29 сентября группа катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вместе с американским эсминцем "Roosevelt" провела совместные тренировки типа "Passex". Их целью было совершенствование мастерства и обмен опытом между командами кораблей государств - членов и партнеров НАТО.
Дональд Кук (DDG-75)
"Дональд Кук" также относится к ракетным эсминцам типа "Арли Берк". Это 25-й корабль из числа 62-х построенных с 1988 года эсминцев.
Свое название он получил в честь полковника морской пехоты США Дональда Кука, который умер от малярии в плену в ходе вьетнамской войны.
Это достаточно известный, если не легендарный эсминец. "Дональд Кук" принимал участие во вторжении в Ирак в 2003 году. С 2014 он неоднократно бывал в портах Румынии, Болгарии и Украины.
26 февраля 2019 года эсминец прибыл в порт Одессы. На нем прошла встреча представителя госдепа США по Украине Курта Волкера и президента Петра Порошенко. Что в то время многие восприняли как унижение президента независимой страны.
Порошенко тогда говорил, что встреча на эсминце "Дональд Кук" - это "сигнал Кремлю". Видимо, и сейчас американские корабли направляются в Черное море, чтобы "посигналить" России.
Впрочем, Москва на эти сигналы отвечает усилением своих военно-морских сил в регионе. К берегам Крыма идут десять кораблей Каспийской флотилии (десантные и артиллерийские суда), а сам Черноморский флот РФ проводит масштабные учения.