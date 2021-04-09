В пятницу, 9 апреля, курс гривни на межбанковском валютном рынке сохранился на уровне 27,92 грн/$1, как и в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным диллеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,91-27,93 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,92 грн/$1 с 28,00 грн/$1 в четверг.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 12 апреля – до 27,9094 грн/$1 с 27,9768 грн/$1 накануне.

Напомним, МВФ дал новый прогноз курса доллара к гривне на ближайшие пять лет.

Также мы писали, что иностранцы продолжают вывод средств с украинского рынка. При этом курс гривни удерживают государственные банки.