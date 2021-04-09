За день до официального визита президента Владимира Зеленского в Турцию президент России Владимир Путин обсудил проблемы на Донбассе с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский "Комплекс мер" 2015 года. При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Кроме вопросов Донбасса, были затронуты проблемы Нагорного Карабаха, Сирии, а также возможного совместного выпуска антикоронавирусной вакцины "Спутник V".

Напомним, что в субботу,10 апреля, Зеленский поедет в Турцию на встречу с Эрдоганом, чтобы обсудить с ним Донбасс.

Также мы сообщали, что пятничное заседание СНБО отменили из-за пребывания Зеленского и Данилова на Донбассе.