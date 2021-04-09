После трагического известия о смерти принца Филиппа, которого королева Великобритании Елизавета II называла своей надеждой и опорой, в британских СМИ заговорили, каким образом общественность узнает об уходе самой королевы, когда для этого придет время.

Британская газета Guardian подробно расписала, как по протоколу должны сообщать о смерти королевы. Вначале о кончине Елизаветы II узнают несколько человек в правительстве. Секретарь королевы сообщит им "шифр" - "Лондонский мост пал".

Военно-воздушные силы активируют систему противовоздушной обороны. Затем сообщения передадут 15 лидерам держав, которыми формально управляет британская монархия. И только потом Букингемский дворец сообщит о смерти королевы журналистам.

"Вообще разговоры о монархии и обо всем, что происходит в Букингемском дворце, - это табу. Официально о здоровье королевы не любят говорить, особенно сейчас. Считается, что это может вызвать политические осложнения. А Британии проблем хватает с "брекситом" и бунтующими шотландцами", - объясняет британская журналистка.

Напомним, 9 апреля умер 99-летний муж королевы Елизаветы II - принц Филипп.

Провожать герцога в последний путь будет достаточно узкий круг близких и официальных лиц. Принца Филиппа похоронят в закрытых для посещения садах Виндзорского замка

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