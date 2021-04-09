Промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах, в Херсонской и Черкасской областях, пройдут 31 октября. Избирательный процесс начнется на 60 дней раньше - 1 сентября, то есть только с этого дня можно будет начинать политическую агитацию.

Об этом сообщает ЦИК на своей странице в Facebook.

Ранее депутаты из этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям. Александр Скичко от "Слуги народа" возглавил Черкасскую ОГА, а самовыдвиженец Игорь Колыхаев – городской совет Херсона.

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украина прекратила полномочия народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Осенью прошлого года Колыхаев был избран на должность мэра Херсона.

Также мы писали, что 29 января президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Скичко председателем Черкасской областной государственной администрации. До начала своей политической карьеры он работал телеведущим, в 2017 году вел Евровидение.