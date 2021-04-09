На Днепропетровщине 15-летний подросток задержан по подозрению в изнасиловании двухлетней девочки. Инцидент произошел в четверг, 8 апреля, в селе Адамовка в доме, в котором подросток находился в гостях. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на источник в полиции.

В полицию обратилась 24-летняя женщина, которая сообщила, что 15-летний гость изнасиловал ее малолетнюю дочь.

По предварительной информации, подросток последние несколько дней проживал в доме заявительницы. Ночью 8 апреля женщина была дома. Она возилась на кухне, тогда как подросток и ее дочь находились в комнате.

Женщина услышала, как заплакала ее дочь, а когда забежала в комнату, то увидела, что подросток держит ребенка на руках. Он пояснил, что ребенок упал, а он пытался его успокоить.

Однако мама обнаружила на теле ребенка и постели кровь, из-за чего стала кричать на мальчика. Тот испугался и убежал домой. Правоохранителям подросток признался в изнасиловании. Судмедэкспертиза также подтвердила факт изнасилования.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе педофил почти два года насиловал девочку, пока ее мама была на работе.

Также мы сообщали, что полиция задержала педофила, который насиловал 9-летнюю дочь сожительницы и снимал это на видео.