Сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), как и писала ранее "Страна", из-за отсутствия президента Владимира Зеленского и секретаря Совета Алексея Данилова, которые находятся на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в комментарии "Радио Свобода".

Также в ОП добавили, что график заседаний СНБО иногда меняется в зависимости от графика главы государства. При этом там не уточнили, когда состоится следующее заседание.

Напомним, Зеленский отправился на Донбасс 8 апреля. Там он побывал на позициях ВСУ на передовой недалеко от месте гибели украинских военных.

Ранее "Страна" писала, что в пятницу состоится заседание СНБО. Планируют заняться контрабандистами и конвертационными центрами. Однако сегодня сообщалось, что заседание СНБО сегодня могут отменить из-за ситуации на Донбассе.

2 апреля на заседании СНБО были введены персональные санкции против лиц, которых обвиняют в контрабанде.