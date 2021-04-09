В пятницу, 9 апреля, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено в Харьковской области ввести "красный" уровень эпидемической опасности. В Ивано-Франковской области наоборот, снимут ограничения "красной зоны".

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Телеграм-канале.

Были приняты следующие решения:

установить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красный" уровень эпидемической опасности;

отменить с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области.

Таким образом сейчас "красная" зона карантина действует в 12 регионах Украины. С 11 апреля - в 13 регионах.

Напомним, в "красной зоне" действуют самые строгие карантинные ограничения. В частности:

Закроют кафе и рестораны для посещений (они будут работать только на вынос и по доставке);

Закроют развлекательные заведения, ТРЦ. кинотеатры, театры;

Закроют учреждения образования (кроме детских садов и начальных классов школы, они продолжат работать);

Закроют бассейны, фитнес-клубы. спортзалы).

Напомним, с 9 апреля ограничения "красной зоны" действуют в Запорожской и Хмельницкой областях.

Таким образом, если в Украине в "красной зоне" будет находится 13 регионов, это может стать причиной общенационального локдауна.