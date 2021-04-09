Украина закупила турецкие ударные беспилотники Bayraktar, однако посещение места их производства во время визита президента страны Владимира Зеленского в Турцию не запланировано.

Об этом заявили в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar, передает "РИА Новости".

"Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили", - сообщили в пресс-службе Baykar.

Отметим, что речь идет о беспилотниках, производства компании Baykar, которые сыграли значительную роль во время конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном в прошлом году. Многие военные эксперты считают, что турецкие боевые беспилотники внесли существенный вклад в победу Баку.

Напомним, в ноябре 2018 года между Украиной и Турцией было подписано соглашение на приобретение турецких оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2. В марте 2019 года первые из них были переданы Вооруженным силам Украины.