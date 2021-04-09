Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата в округе №50 (г.Покровск Донецкой области), победу одержал Добропольский городской голова Андрей Аксенов, который получил 19 тысяч 949 голосов избирателей. Об этом сообщается на странице Гражданской сети "Опора" в пятницу.

Окружная избирательная комиссия завершила прием протоколов о результатах на всех 112 участках и около 13.00 объявила результаты голосования. Сейчас окружной избирком подписывает протоколы о результатах голосования, сообщается на сайте "Опоры".

Второй результат - у Валентина Рыбина ("Партия Шария") с результатом 3 тысячи 963 голосов. Третий результат получила кандидат от "Европейской солидарности" Юлия Кузьменко -– 2 тыс 39 голосов.

По словам главы ЦИК Олег Диденко, что касается информации о российского гражданства Аксенова, то закон Украины устанавливает четкие основания для отказа в регистрации, а наличие другого гражданства наряду с гражданством Украины не является основанием.

Впрочем, по словам главы ЦИК, этот вопрос сейчас обсуждается для возможного внесения изменений в законодательство.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, кто такой Андрей Аксенов.

Также мы сообщали, что Ивано-Франковский облсовет требует признать недействительными выборы на округе, где победил Вирастюк.