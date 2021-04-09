Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил мэру Киева и главе КГГА Виталию Кличко обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы КГГА, если ему недостаточно полномочий для борьбы с Covid-19. Данное предложение прозвучало после просьбы мэра о введении общенационального локдауна.

Об этом Денис Шмыгаль написал в Facebook

"Правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти, мы готовы к сотрудничеству. Если ее цель - не политический пиар. Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными. Но если у мэра Киева, который также является главой городской администрации, другое мнение. И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", - говорится в сообщении

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Обращаюсь к правительству неотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна: перемещение между регионами страны должно быть ограничено. C контролем за соблюдением строгих правил. А то у нас все хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисах, а не дистанционно, как мы предлагаем, гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить в другие города", - заявлял Кличко.

По мнению мэра Киева, сейчас вирус бесконтрольно распространяется по всей стране.

Кличко также обратился к правительству с просьбой предоставить столичные ведомственные больницы для лечения пациентов с Covid-19.