Херсонский городской суд по ходатайству прокуратуры АР Крым арестовал украинское судно, которое нарушило порядок въезда/выезда на оккупированный полуостров.

Об этом сообщила прокуратура Крыма в пятницу, 9 апреля.

"По ходатайству прокуратуры автономии и следственного управления ГУ СБУ в АР Крым Херсонский городской суд наложил арест на украинское судно "Романс 1", которое нарушило порядок въезда/выезда на оккупированный полуостров", - говорится в сообщении.

Как утверждает прокуратура, экипаж судна после аннексии полуострова, зная, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов Крыма и Севастополя, в октябре 2017 года осуществил заход в закрытые порты "Ялта" и "Симферополь".

По информации источника агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах, речь идет о судне, которое принадлежит народному депутату Виктору Медведчуку (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь").

Как напомнили в прокуратуре, прокуратура АР Крым и города Севастополь осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию (ч. 1, 2, 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

"Пребывание судов в закрытых морских портах на территории оккупированного полуострова квалифицируется ка действие, которые подрывает суверенитет Украины и нарушает нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность собственников судов, операторов и капитанов", - заявляют в прокуратуре.

В настоящее время, по данным прокуратуры АР Крым, в рамках указанного уголовного производства наложен арест на 51 судно-нарушитель.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

Также сообщалось, что ГБР расследует дело о госизмене против Медведчука и Козака.