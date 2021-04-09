Не доживший двух месяцев до своего 100-летия муж британской королевы Елизаветы II, принц Филипп, еще при жизни участвовал в организации собственных похорон и высказывал пожелание не устраивать суеты вокруг этого ритуала. Поэтому провожать герцога в последний путь будет достаточно узкий круг близких и официальных лиц. Об этом пишет РБК Украина.

По информации британских СМИ, перед похоронами тело герцога будет лежать не в Вестминстерском аббатстве, а во дворце Сент-Джеймс, где лежало несколько дней и тело принцессы Дианы перед ее похоронами в 1997 году.

В этот период доступ к телу Филиппа будет закрыт для публики, поэтому миллионы поклонников королевской семьи не смогут скорбеть у гроба принца.

Панихида пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и это будет в стиле и по традициям "воинских похорон", а не государственных. Среди скорбящих будут только родственники, друзья и главы государств из стран Содружества.

Принц будет похоронен в садах Фрогмор на территории Виндзорского замка, закрытых для посещения. Поэтому побывать на месте последнего упокоения Филиппа будет невозможно для рядового жителя Британии (или других стран).

В садах Фрогмора есть три места захоронения - Мавзолей герцогини Кентской, Королевское кладбище и Королевский мавзолей. Последний используется в основном для членов королевской семьи, которые не были правящими монархами, как и Филипп.

Королевская усыпальница во Фрогморе. Фото: wikipedia.org

У самой монархини, Елизаветы ІІ, начался восьмидневный траур. В течение этого времени новые законопроекты от британского парламента не получат королевского одобрения, а все государственные дела будут приостановлены в память о принце Филиппе.

Лишь после похорон мужа королева вернется к своим обязанностям "за закрытыми дверями".

"Маловероятно, что мы увидим королеву публично в течение месяца, потому что вся королевская семья по протоколу должна скорбеть в течение 30 дней", - пишут британские СМИ.

Большинство правящих монархов Великобритании похоронены в Вестминстерском аббатстве и часовне Святого Георгия.

Однако королева Виктория была похоронена вместе с принцем Альбертом в Королевском мавзолее в садах Фрогмор.

Королева-мать и принцесса Маргарет похоронены в часовне Святого Георгия вместе с отцом королевы, королем Георгом VI.

Часовня Святого Георгия также является местом последнего упокоения королей, включая Генриха VIII, Карла I, Георга III, Георга V и Эдуарда VII.

Напомним, 99-летний принц Филипп скончался в пятницу, 9 апреля. "Страна" вспоминала биографию мужа британской королевы.

Также мы сообщали, что Елизавета II запретила обсуждать в Букингемском дворце скандальное интервью своего внука Гарри.