Сегодня из СИЗО выпустили Сергея Стерненко - одесского радикала, который накануне получил семь лет колонии за разбойное нападение и похищение человека.

Его не совсем освободили - а отправили под круглосуточный домашний арест до апелляции по приговору. Но и это явный скандал - учитывая, по какой статье осудили Стерненко. И то, что сейчас его судят еще и за умышленное убийство.

То есть преступника после обвинительного приговора выпускают из тюрьмы - так выглядит эта ситуация со стороны.

А учитывая, что произошло это после погрома Офиса президента сторонниками Стерненко - то история приобретает еще и странный политический окрас. Получается, у Зеленского прогнулись под радикалов, которые накануне написали на резиденции Зеленского, что он "лох".

Почему так произошло и ждать ли теперь оправдания Стерненко по его первому приговору - разбиралась "Страна".

Приговор, погром и "лох"

В конце февраля Сергея Стерненко приговорили к семи годам тюрьмы по делу 6-летней давности.

В 2015 году он с подельниками похитил и пытал поселкового депутата Сергея Щербича, требуя от того сложить мандат. А заодно - отобрав у него карманные деньги и сим-карты.

Последнее позволило осудить его по статье "разбой" - странный выбор судей, при том, что факты пыток Щербича подтверждаются экспертизой. Депутата не только методично избивали, в него также стреляли из травматического пистолета.

Впрочем, санкция что одной, что второй статьи - примерно сопоставима. И семь лет - это серьезный срок для Стерненко, у которого на подходе еще и приговор по умышленному убийству (в мае 2018 года Сергей зарезал на улице человека).

И уже после решения суда первой инстанции сторонники Стерненко развернули кампанию по его защите. Сначала, в день приговора, они устроили драки с полицией под Офисом президента. На этой, первой жесткой акции, была заметна роль сторонников Порошенко.

Далее их удельный вес упал - а улицу по делу Стерненко на время перехватили "соросята", которые начали требовать уже не столько освобождения праворадикала, сколько судебной реформы и "правильного" комплектования Высшего совета правосудия.

И на этом акции за Стерненко на какое-то время сошли на нет. Пока 20 марта - в день рождения радикала - его сторонники не устроили настоящий погром.

Они подожгли двери Офиса президента, обстреляли здание администрации салютом и петардами, разбили окна, обрисовали фасад свастикой, а у таблички с надписью "Президент Украины" добавили подпись - "Лох".

Всю эту "красоту" коммунальные службы не могли стереть несколько дней, восстановление здания обошлось в полтора миллиона гривен. А нескольких фигурантов нападения отправили под домашний арест.

После этого в лагере сторонников Стерненко притихли - такое поведение явно дискредитировало одесского радикала, а не помогало ему выйти на свободу. По крайней мере, такие мысли витали на тот момент.

Многие думали, что после такой пощечины президенту, он вряд ли прогнется под требования отпустить Стерненко. Поскольку это будет уже слишком явное унижение Зеленского и потеря лица.

Однако сегодняшнее решение суда перечеркнуло эти надежды.

С вещами на выход

Адвокаты Стерненко и его подельника Руслана Демчака подали апелляцию не только на семилетний приговор суда. Но и на меру пресечения, которую им обоим определили до момента обжалования - содержание под стражей.

Проще говоря, их пытались вытащить из СИЗО хотя бы до момента, пока начнут рассматривать по сути приговор по делу о похищении депутата. Сегодня этот вопрос слушал Одесский апелляционный суд.

Защита требовала отпустить Стерненко и Демчака под домашний арест и отдельно разрешить Сергею отбывать его в Киеве. Что и было позволено частично - вместо столицы обоих оставили в Одессе.

"Победа. Сергея освободили из-под стражи в зале суда", - написал в Facebook его адвокат Маси Найем. Он напомнил, что апелляция на сам приговор будет рассматриваться 16 апреля.

И, судя по сегодняшнему решению - защита Стерненко настроена оптимистично. По крайней мере "победа" с мерой пресечения такую надежду точно дает.

"Кристина сказала"

Соцсети уже реагируют на освобождение Стернкнко.

"О том, что Стерненко апелляция выпустит на волю ходили разговоры буквально сразу после того, как его взяли под стражу 23 февраля. Сильно давили западные посольства плюс акции "активистов".

Но после погрома Офиса президента, который учинили 20 марта сторонники Стерненко, все-таки была надежда, что хотя бы после этого его оставят под стражей. Все-таки слово "лох" под табличкой "президент Украины" многие запомнили.

Но, как видим, Зеленский предпочёл выглядеть лохом. Главное - не расстраивать "семипосольщину", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова предрекает, что теперь штурмы Офиса президента будут только нарастать.

"Выпустили Стерненко под домашний арест. Слабая неубедительная власть - паруса надула убогим и безработным праздношатающимся, выдающим себя за гражданское общество: в следующий раз их будет в 100 раз больше под ОП, и они здание на камни разберут, а новые двери - на петину будку пустят".

Спецкор "Страны" Олеся Медведева напоминает показания Сергея Щербича, которого пытал Стерненко.

Журналист Юрий Ткачев считает, что Стерненко по итогу никто не посадит.

"А вы правда считали, что Стерненко будет сидеть?

Не, серьёзно, что активиста, связанного с посольством США, посадят за преступления в отношении рядового гражданина, а тем более "сепара"?

Мы что, все эти годы с вами в разных странах жили?".

Телеведущий Макс Назаров предполагает, что Стерненко отпустили по "просьбе" временного поверенного США Кристины Квин. А также удивляется, что преступника отпускают домой даже до отмены приговора в апелляции.