В Киеве участковый офицер полиции наладил схему сбыта наркотиков через ранее привлекавшихся к ответственности лиц. Правоохранителям удалось задержать мужчину и его поставщиков во время закупки психотропных веществ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, участковый офицер Днепровского управления полиции в Киеве наладил механизм сбыта наркотиков. Их он получал от поставщиков, а продажей занимались его доверенные лица из числа тех, кто раньше привлекался к ответственности за совершение уголовных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Полицейского и его сообщников задержали при осуществлении оперативной закупки психотропных веществ. Правоохранители провели одновременные обыски в домах и машинах, принадлежащих полицейскому, а также его сообщникам. Во время обысков были обнаружены и изъяты наркотические средства, денежные средства и оборудование для изготовления психотропных веществ.

Полицейского и его подельников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление или перевозка наркотиков с целью сбыта, осуществленные группой лиц). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, пойманному на продаже кокаина столичному полицейскому грозят 12 лет тюрьмы.

Также мы писали о том, что под Киевом судили банду, которая под видом полицейских пытала торговцев наркотиками.