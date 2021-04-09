Сообщение о якобы подготовке Украины к наступлению на Донбассе, которое было распространено Кремлем, не соответствуют действительности и являются дезинформацией.

Об этом говорится в официальном заявлении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака в пятницу, 9 апреля.

Также главком заявил, что военный путь решения Донбасса приведет к гибели большого числа людей и неприемлем для Украины.

"Сообщения, распространенные государством-агрессором Российской Федерацией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационный повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля", - говорится в заявлении.

Хомчак напомнил, что Украина выбрала политико-дипломатический сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

"Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины", - добавил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, украинские военные готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия обвинила Украину в обострении на Донбассе.

Также мы сообщали, что Зеленский на следующей неделе едет в Париж к Макрону, где обсудит Донбасс, Россию и судебную реформу.