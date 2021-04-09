Полиция Норвегии оштрафовала премьер-министра страны Эрну Солберг из-за нарушения правил социального дистанцирования во время празднования ее дня рождения со своей семьей.

Об этом этом в пятницу, 9 апреля, пишет "Reuters".

По словам начальника полиции Оле Саеверуд, премьер будет должна заплатить 20 000 норвежских крон (почти 2000 евро),

При этом Солберг уже извинилась за то, что отпраздновала свое 60-летие с 13 членами семьи на горном курорте, несмотря на правительственный запрет на мероприятия с участием более 10 человек.

"Мы запланировали ужин в ресторане, который, по нашему мнению, отвечал коронавирусным рекомендациям. Это было в ресторане, где мы забронировали три отдельных столика и соблюдали дистанцию", - сказала Солберг.

Вечеринка, которую устроила политик, вызвала критику, в том числе со стороны министра здравоохранения Норвегии.

Также в полиции отметили, что хотя чаще всего полиция не выписывает штрафы в подобных случаях, премьер находится на передовой работы правительства по введению ограничений.

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