В Украине только пять человек получили две дозы вакцины от коронавирусной болезни Covid-19. А 352 142 украинца получили первую прививку. Об этом свидетельствуют данные правительственного портала о вакцинации в стране.

"353 142 получили одну дозу. 5 человек получили две дозы", - говорится в инфографике Минздрава Украины.

Напомним, что по состоянию на утро пятницы, 9 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 19 676 человек. При этом госпитализировали почти 5 тысяч человек, летальных случаев - 419.

Ранее "Страна" писала о том, что за три недели до Пасхи в Украине решили провакцинировать от Covid-19 священнослужителей.

Также мы сообщали, что Степанов обвинил в срыве вакцинации в Украине производителей препаратов.