По состоянию на 9 апреля в семи регионах и Киеве загружено более 65% ковид-коек в больницах. Это верхний допустимый показатель, который установил Минздрав.

При этом на местах ситуация тяжелая.

Сложнее всего она в Хмельницкой области, где развернули палаточную больницу. Ее перевезли с Ивано-Франковщины, где ситуация с коронавирусом улучшается (сегодня ее перевели в желтую зону).

Переполнены реанимации в Харьковской области, в Днепре. Во Львове в больницу превратили медицинский колледж, где установили койки для больных. В Киеве собираются расширить коечный фонд за счет туберкулезной больницы.

Разбирались, что сейчас происходит с заполненностью ковид-больниц в Украине.

Ситуация с местами в больницах по Украине

По состоянию на 9 апреля пятерка регионов с самыми загруженными "ковид"-койками такая:

1. Хмельницкая область - занято 82,7% коек;

2. Николаевская область - занято 77% коек;

3. Киев - занято 75,8% коек;

4. Киевская область - занято 74,5% коек;

5. Львовская область - занято 71,6% коек.

Более 65% мест в "ковид"- отделениях занято в Житомирской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Таблица загруженности койко-мест для больных Covid-19. Данные СНБО

Самая низкая загруженность больниц в Херсонской, Луганской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях. В этих регионах занято менее 50% койко-фонда.

Ситуация по регионам

Рассказываем подробнее о ситуации со свободными местами в больницах в регионах с наиболее наряженной ситуацией.

Хмельницкая область. Ощутимый рост заболеваемости в регионе наблюдают с конца марта. В начале апреля в сутки там фиксировали уже более тысячи случаев. Соответственно увеличилась и госпитализация.

В городе Славута Хмельницкой области даже развернули мобильный госпиталь ГСЧС, который перевезли из Ивано-Франковской области. Карпаты вошли в "красную зону" одной из первых, но ситуация там улучшается.

В мобильном госпитале 35 палаток, рассчитанных на 120 коек. Койки оборудованы индивидуальными кислородными концентраторами, а сам мобильный госпиталь может функционировать как самостоятельное медучреждение.

Николаевская область. Власти Николаева заявили, что в городе назревает проблема с поставками кислорода в больницы, принимающие пациентов с Covid-19. По состоянию на 8 апреля в Николаеве оставались свободными примерно 10% "кислородных" кроватей.

Средняя загруженность больниц, принимающих пациентов с коронавирусом в Николаевской области, составляет 77%.

Полностью уже загружены больницы в Вознесенске, Снигиревке, областной центр лечения инфекционных заболеваний в Николаеве. Более, чем на 95% загружены "ковидные" койки в Новой Одессе, Очакове, Баштанке.

При этом показатели заболеваемости не самые высокие по Украине - 353 случая за последние сутки.

Киев. В Киеве более 1800 новых случаев Covid-19 за сутки и 75%-ная заполненность "ковид"-коек.

"Большинство медучреждений, принимающих больных коронавирусом, заполнены. В отдельных коммунальных заведениях загруженность уже более 100% от мощности", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Чтобы решить ситуацию в столице постоянно увеличивают коечный фонд. Например, принимать пациентов с коронавирусом готовятся в противотуберкулезном диспансере. Там ремонтируют систему подачи кислорода, обустраивают кровати и набирают специалистов.

Также депутаты Киевсовета просят Кабмин разрешить использовать медицинскую базу ведомственных больниц. Это еще около 10 тысяч мест.

Всего в стационарах медучреждений Киева сегодня лечатся более пяти тысяч человек с коронавирусом или подозрением на него.

Львовская область. Во Львове усиленный карантин продлили до 19 апреля. Городские больницы заполнены на 70%. Чтобы разместить всех пациентов койки развернули не только в больницах. Например, в ковид-отделение превратили медицинский колледж последипломного образования. Кровати поставили в коридорах и холлах. Об этом пишет "Радио Свобода".

Ковид-отделение в медколледже Львова. Фото: Радио Свобода

В области ситуация с местами в больницах сложнее. В некоторых больницах койки приходится размещать в коридорах. Например, в селе Лаврово - в психоневрологическом отделении Старосамборовской больницы.

Старосамборовская больница. Фото: Радио Свобода

Всего в больницах Львова и области лежат около 3 400 ковид-больных.

Харьковская область. В Харьковской области из-за перегруженности некоторые больницы больше не будут принимать пациентов с легкой или средне-тяжелой формой коронавируса. Об этом заявили в опорной больнице в Валках. Из-за нехватки мест туда будут класть только пациентов с Covid-19, нуждающихся в неотложной помощи и интенсивной терапии.

В Харьковской областной клинической инфекционной больнице также заявляли, что у них больше не осталось свободных коек. Больница рассчитана на 300 пациентов, но к 5 апреля их было уже 318. Чтобы решить проблему в палатах доставили койки.

Как написал журналист Алексей Романов, мест в харьковских больницах нет уже давно.

А теперь начался медицинский отбор в реанимациях. Это значит, что опытные врачи отбирают из нескольких больных, находящихся в кризисе, того, кто имеет больше шансов выжить.

"Остальных просто не берут. Отправляют умирать. Кислорода нет. Концентраторов нет. Расцвел бизнес по их сдаче в аренду за огромные деньги" - пишет журналист.

По состоянию на 9 апреля в больницах Харьковской области на лечении в опорных учреждениях находятся 3 395 пациентов, заполнены почти все койки со стационарным кислородом.

Ранее мы писали, что в конце марта из-а нехватки мест "скорые" везли ковид-больных в Богодухов и Чугуев.

Днепропетровская область. В Днепре реанимации переполнены ковид-больными.

В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова переполнена реанимация. По состоянию на 8 апреля, реанимация была перегружена. Было восемь коек, а сейчас там находятся 25 пациентов. К работе привлекают даже хирургов и травматологов, поскольку не хватает персонала и медики работают сутками. Об этом рассказал главврач медучреждения Сергей Рыженко.

"Каждый день мы госпитализируем 20-25 тяжело больных пациентов. Реанимация перегружена" - сказал врач.

При этом он добавил, что кислорода, аппаратуры и лекарств хватает.