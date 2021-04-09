ВВП Украины за первые два месяца 2021-го сократился на 2,8%
За январь-февраль 2021 года ВВП Украины сократился на 2,8%. По прогнозам Министерства экономики, старт восстановления экономики возможен во втором квартале.
Об этом свидетельствуют данные в Обзоре экономической активности, обнародованном на сайте ведомства.
"Ослабление противоэпидемиологических ограничений с переходом к нормам адаптивного карантина в феврале после январского локдауна способствовали частичному восстановлению производственной активности отдельных субъектов экономической деятельности", - сообщает Минэкономики.
Однако, по данным ведомства, нестабильная ситуация с уровнем заболеваемости Covid-19, а также истощение производителей, вызванное постоянными карантинными мерами, и непредсказуемость будущих ограничений сдерживают развитие ключевых видов экономической деятельности.
Сводный индекс производства в январе-феврале этого года сократился на 4,2%. При этом скорость экономического восстановления будет зависеть от продолжительности и степени жесткости карантина.
"Очевидно, в I квартале 2021 года сохранится негативная динамика развития, а восстановление начнется только начиная со II квартала с учетом низкой базы сравнения прошлого года и распространения процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны", - считают в министерстве.
В январе-феврале сократились показатели промышленности из-за "снижения экономической активности и спроса на продукцию отрасли, действия протекционистских мер, низких урожаев, инвестиционной паузы и высокой конкуренциии со стороны импортных аналогов отдельной промышленной продукции".
На строительство повлияли неблагоприятные погодные условия и снижение спроса. Транспорт пострадал в результате падения спроса в сфере пассажирских перевозок в условиях действия ограничений в большинстве стран мира и уменьшения объемов грузовых перевозок на фоне вялой экономической активности.
Сельское хозяйство потеряло в показателях из-за подорожания кормовой базы в животноводстве, вспышки птичьего гриппа.
Напомним, ВВП Украины за прошлый год упал на 8 процентов по сравнению с предыдущим.
Также мы писали о том, что ранее Минэкономики прогнозировало падение ВВП Украины в І квартале 2021 года на 3%.