За январь-февраль 2021 года ВВП Украины сократился на 2,8%. По прогнозам Министерства экономики, старт восстановления экономики возможен во втором квартале.

Об этом свидетельствуют данные в Обзоре экономической активности, обнародованном на сайте ведомства.

"Ослабление противоэпидемиологических ограничений с переходом к нормам адаптивного карантина в феврале после январского локдауна способствовали частичному восстановлению производственной активности отдельных субъектов экономической деятельности", - сообщает Минэкономики.

Однако, по данным ведомства, нестабильная ситуация с уровнем заболеваемости Covid-19, а также истощение производителей, вызванное постоянными карантинными мерами, и непредсказуемость будущих ограничений сдерживают развитие ключевых видов экономической деятельности.

Сводный индекс производства в январе-феврале этого года сократился на 4,2%. При этом скорость экономического восстановления будет зависеть от продолжительности и степени жесткости карантина.

"Очевидно, в I квартале 2021 года сохранится негативная динамика развития, а восстановление начнется только начиная со II квартала с учетом низкой базы сравнения прошлого года и распространения процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны", - считают в министерстве.

В январе-феврале сократились показатели промышленности из-за "снижения экономической активности и спроса на продукцию отрасли, действия протекционистских мер, низких урожаев, инвестиционной паузы и высокой конкуренциии со стороны импортных аналогов отдельной промышленной продукции".

На строительство повлияли неблагоприятные погодные условия и снижение спроса. Транспорт пострадал в результате падения спроса в сфере пассажирских перевозок в условиях действия ограничений в большинстве стран мира и уменьшения объемов грузовых перевозок на фоне вялой экономической активности.

Сельское хозяйство потеряло в показателях из-за подорожания кормовой базы в животноводстве, вспышки птичьего гриппа.

Напомним, ВВП Украины за прошлый год упал на 8 процентов по сравнению с предыдущим.

Также мы писали о том, что ранее Минэкономики прогнозировало падение ВВП Украины в І квартале 2021 года на 3%.