Через месяц после выхода скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри, в котором они обвинили королевскую семью в расизме, Букингемский дворец снова в центре внимания.

Овдовела королева Великобритании Елизавета II, которой 21 апреля исполняется 95 лет. Ее супруг, принц Филипп умер, не дожив два месяцев до столетия. Королевская чета была в браке более 70 лет.

Принц Филипп не находился в очереди на британский престол. Наследником является его старший сын, 72-летний принц Чарльз, хотя не все так однозначно.

Елизавета II называла Филиппа своей надеждой и опорой, а СМИ пишут, что с принцем ушла эпоха, и что это было истинный аристократ, который нынче редко встретишь.

Выясняли, что означает смерть принца Филиппа для британской королевской семьи.

"Настоящий аристократ, не выскочка"

В Британии - траур. Супруг королевы был всеобщим любимцем.

"Он действительно был очень скромным и интеллигентным человеком. Настоящий аристократ, не выскочка. Последний участник битвы при Матапане - одно из важных сражений Второй Мировой войны. По-настоящему доверительные отношения у королевы были только с ним, поэтому с уходом Филиппа она может стать одинока, несмотря на огромную родню. Филипп очень поддерживал супругу. Как он однажды признался своему биографу, его работой было "обеспечить, чтобы королева правила", - рассказала "Стране" британская журналистка Оливия Мэйсон.

Пошли слухи, что интервью Маркл и Гарри и попытки отбиться от обвинений в расизме и доведении невестки до попытки суицида выбило королевскую чету из колеи и могло отразиться на их здоровье. Мол, без этих откровений принц мог бы еще пожить.

Интервью внука с женой, как признавалась Елизавета II в официальном заявлении, "опечалили семью". Но учитывая весьма почтенный возраст Филиппа, версию о том, что интервью могло ускорить его кончину, не развивают.

В то же время в Великобритании циркулируют слухи об ухудшении здоровья королевы (что официально не подтверждают - кстати, в январе Елизавета II и Филипп привились от коронавируса). А возможные перемены в монархии, усиленные "брекситом", могут привести к распаду королевства.

Елизавета II стала первым в истории британским монархом, который так долго правит королевством. Почти за семь десятков лет на престоле она пережила дюжину американских президентов. И хотя все в стране решают премьер и парламент, но к мнению королевы все прислушиваются, политики ходят к ней совещаться, она утверждает все законы и назначения.

Вопрос о престолонаследнике

Смерть Филиппа, говорят эксперты, может еще больше подогреть страсти вокруг кандидата на престолонаследие.

"Встал вопрос о престолонаследнике. Главным претендентом на британский трон эксперты называют ее внука, 38-летнего принца Уильяма, - говорит Мэйсон. - Его отец и сын королевы - 72-летний Чарльз Уэльский - не так популярен, у него нет харизмы. Многие британцы не могут простить ему развод с принцессой Дианой, которую очень любили и любят. Уильяму, наоборот, симпатизируют, у него репутация семьянина, а его жену Кейт называют "второй леди Ди". Он служил в военно-воздушных силах, управлял спасательным вертолетом. Правда, у старшего внука королевы совсем нет политического опыта. Что касается Гарри, то у него после отъезда из Британии и скандального интервью вместе с Маркл, почти нет шансов сесть на трон".

В целом, по словам экспертов, смена монарха в непростое время "брексита" может привести к кризису в стране.

"Тем более, что Шотландия и Северная Ирландия грозятся отделением, они не хотят выходить из ЕС. Фигура Елизаветы II - объединяющая для подданных королевства, она очень авторитетна. Ни внук, ни сын не имеют такого авторитета ни среди элит, ни в обществе. Впрочем, слухи об ухудшении здоровья Елизаветы II могут оказаться беспочвенными", - говорит Мэйсон.

Тем не менее британские СМИ уже рассказывают о том, что будет, когда умрет Елизавета II.

В Guardian написали, что королева "приближается к концу своего правления в самый беспокойный момент, когда неясно место Британии в мире, а само королевство раздирают внутриполитические противоречия".

Guardian подробно расписала, как по протоколу должны сообщать о смерти королевы. Вначале о кончине Елизаветы II узнают несколько человек в правительстве. Секретарь королевы сообщит им "шифр" - "Лондонский мост пал". Военно-воздушные силы активируют систему противовоздушной обороны. Затем сообщения передадут 15 лидерам держав, которыми формально управляет британская монархия. И только потом Букингемский дворец сообщит о смерти королевы журналистам.

"Вообще разговоры о монархии и обо всем, что происходит в Букингемском дворце, - это табу. Официально о здоровье королевы не любят говорить, особенно сейчас. Считается, что это может вызвать политические осложнения. А Британии проблем хватает с "брекситом" и бунтующими шотландцами", - объясняет британская журналистка.