Рада на следующей неделе может ввести штрафы до 8,5 тысяч грн за нарушение самоизоляции
На следующей неделе Верховная Рада может ввести систему штрафов за нарушение правил самоизоляции. Вероятно, решение могут принять во вторник на внеочередном заседании.
Об этом рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.
По его словам, официально запланированы заседания с 13 по 16 апреля с одним вопросом - "бесконечное рассмотрение правок к №2194 (земельная реформа)".
"Вероятно, что во вторник будет и внеочередное заседание. Там повестка без сенсаций: военные вопросы, реструктуризация валютных кредитов и вопросы образования. Разве что будет закон про штрафы за нарушения правил самоизоляции 4540", - написал нардеп.
Данный закон предусматривает штрафы от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 8500 гривен) за нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни.
Кроме того, Железняк добавил, что на прошлой неделе была договоренность провести еще отдельное закрытое заседание ВР касательно ситуации на фронте.
"В том числе нормально заслушать Генштаб в лице Р. Хомчака. Вчера от нашей фракции официально запустили эту процедуру", - написал парламентарий.
Напомним, в марте комитет Рады поддержал проект закона о штрафах до 8500 гривен за нарушение самоизоляции.
Также сообщалось, что Рада не уйдет на карантин и будет работать всю следующую неделю.