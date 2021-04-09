На следующей неделе Верховная Рада может ввести систему штрафов за нарушение правил самоизоляции. Вероятно, решение могут принять во вторник на внеочередном заседании.

Об этом рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

По его словам, официально запланированы заседания с 13 по 16 апреля с одним вопросом - "бесконечное рассмотрение правок к №2194 (земельная реформа)".

"Вероятно, что во вторник будет и внеочередное заседание. Там повестка без сенсаций: военные вопросы, реструктуризация валютных кредитов и вопросы образования. Разве что будет закон про штрафы за нарушения правил самоизоляции 4540", - написал нардеп.

Данный закон предусматривает штрафы от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 8500 гривен) за нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни.

Кроме того, Железняк добавил, что на прошлой неделе была договоренность провести еще отдельное закрытое заседание ВР касательно ситуации на фронте.

"В том числе нормально заслушать Генштаб в лице Р. Хомчака. Вчера от нашей фракции официально запустили эту процедуру", - написал парламентарий.

Напомним, в марте комитет Рады поддержал проект закона о штрафах до 8500 гривен за нарушение самоизоляции.

Также сообщалось, что Рада не уйдет на карантин и будет работать всю следующую неделю.