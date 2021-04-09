В Украине за три недели до православной Пасхи (в 2021-м отмечается 2 мая) священнослужителей решили провакцинировать от Covid-19. Минздраву рекомендовали приравнять их к социальным работникам, которых прививают на втором этапе кампании по вакцинации, стартовавшем 22 марта. Такое решение принял оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.

Вакцинация священнослужителей необходима, поскольку они тесно контактируют с людьми из группы риска, заявил глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

"Чтобы записаться на прививку, священнослужителям нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те, в свою очередь, передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат желающим о времени и месте прививки", - говорится в сообщении.

Второй этап вакцинации от Covid-19 развернули 22 марта. В соответствии с "дорожной картой" вакцинации на этом тапе вакцинируют врачей всех учреждений здравоохранения, социальных работников и лиц старше 80 лет. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

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