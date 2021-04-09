Дело беглого экс-президента Украины Виктора Януковича должно рассматриваться в Большой палате Верховного суда, потому что это уменьшает возможность для политиков повлиять на судебный процесс.

Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в интервью "Украинским новостям".

По мнению юриста, процесс относительно Януковича крайне политизирован, но рассмотрение дела в Большой палате суда сможет уменьшить влияние политиков. Этому поспособствует участие всего Верховного суда.

"Именно этот состав суда, как последняя судебная инстанция в Украине уже и должен взять на себя ответственность за справедливый и честный приговор, особенно в деле, которое касается каждого гражданина Украины. Речь идет о деле о потере Крыма, о сдаче Крыма. И, естественно, в честном рассмотрении этого дела есть интерес каждого гражданина. Кроме того, защита подготовила целый ряд юридических доводов относительно необходимости рассмотрения дела Большой палатой, в частности, речь идет о юридической коллизии", - считает юрист.

Кроме того он рассказал, что Янукович требовал обеспечить его участие во время рассмотрения других дел, но суды отказывали ему в этом и рассматривали дела по заочной процедуре.

"А процесс рассматривается по заочной процедуре, потому что якобы гражданин уклоняется от участия в суде. Вот этот замкнутый круг, который существует в подобных делах, должен быть разорван Верховным Судом, а именно Большой палатой. Это позиция не защиты, а позиция закона", - сказал Сердюк.

Среди обвинений в адрес Януковича есть и обвинение в государственной измене, речь идет о подписании "Харьковских соглашений". Однако, по словам Сердюка, уведомление о подозрении вручено не было.

"Украина и правоохранительные органы категорически и принципиально решили не выполнять требование закона о порядке вручения таких документов. Поэтому, на сегодняшний день Виктор Янукович не является подозреваемым по делу "Харьковских соглашений"", - заявил защитник.

Защита Януковича уверена в том, что выиграет по данному делу. По мнению Сердюка, правительство Януковича, снизив цены на газ на 30%, предприняло попытку минимизировать последствия соглашения, которое подписало правительство Тимошенко.

"Так вот, в результате подписания, Украина получила колоссальную скидку, граждане Украины получили тариф, а предприятия возможность конкурировать на рынках продукции, в которой используется газ. Это же дало возможность улучшить социальную сферу. В итоге, вот эти позиции сейчас называются государственной изменой? Мы как защита ждем возможностей пообщаться со следствием и задать свои вопросы. Это ли госизмена, которую пытаются вменить Виктору Януковичу? То есть вместо 330 долларов за тыс. кубов, Украина платила 230 долларов. По году экономия достигала 3,5 млрд. долларов. Заметьте, сейчас за каждый миллиард кредита, который Украина просит у иностранных партнеров или МВФ, закладывается конкретный интерес и независимость нашей страны." - сказал юрист.

Также он упомянул и флот. По его словам, "Черноморский флот РФ находился де-факто бесплатно на территории Украины. Стоимость аренды нахождения ЧФ России в Украине была около 1 млн долларов по году и зачислялась не живыми деньгами, а в счет долгов по газу". Поэтому увеличение ежегодной арендной ставки до 100 млн было в интересах Украины.

"Кроме того, продление аренды ЧФ предусматривалось с 2017 года. То есть, по состоянию на 2014 год действовало соглашение о базировании. Важно еще то, что Харьковские соглашения не могли привести к увеличению численности войск РФ на территории АРК.

Численность была определена "Соглашением о Черноморском Флоте" от 1997 года и не менялась, Россия никогда не достигала лимитов, установленных этим соглашением. То есть, Украина полностью контролировала количество пребывающих в Крыму войск Черноморского флота.

И я думаю каждый из граждан Украины, кто мало-мальски отслеживает эту историю, поймет, что продление данных соглашений никоим образом не повлияло на обороноспособность нашей страны в 2014 году, а повлияло категорическое нежелание и преступная бездеятельность пришедших к власти людей в обстановке, сложившейся в Крыму в марте 2014 года", - резюмировал защитник.

Напомним, на Банковой хотят рассмотреть дело о госизмене Януковича по ускоренной процедуре.

Также мы писали, что 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы заочно.