В городе Буча Киевской области 45-летний местный мужчина застрелил бездомную собаку. Теперь ему грозит провести в тюрьме до трех лет.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

"В отделение полиции №1 Бучанского управления полиции обратился местный житель и сообщил, что возле его дома прохожий из ружья выстрелил в бездомное животное" , - рассказали в МВД.

Сначала раненую собаку доставили в ветеринарную клинику, там ей оказали необходимую помощь, однако после полученных травм в муках животное скончалось.

Правоохранителям удалось разыскать злоумышленника. Выяснилось, что в доме он хранил зарегистрированное оружие, которое изъяли полицейские.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Теперь мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы до трех лет.

Напомним, четыре дня назад мы сообщали, что под Киевом живодеры начали массово расстреливать собак. К счастью, животное удалось спасти.

Также мы рассказывали, как в Киеве мужчина жестоко избил щенка ногами и бросил на холоде.