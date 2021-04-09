Президент Украины Владимир Зеленский, который второй день находится с рабочей поездкой на Донбассе, в субботу, 10 апреля, посетит Турцию.

Об этом сообщает Yeni Şafak.

Во время визита, который состоится в рамках Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, Зеленский проведет закрытую встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Запланировано обсуждение вопросов сотрудничества двух стран, а также ситуации на Донбассе.

"Завтра Зеленский летит в Турцию на встречу с Эрдоганом. А на следующей неделе летит в Париж к Макрону (с которым у Эрдогана очень тяжелые отношения). Интересная челночная дипломатия. Но абстрагируясь от личностей, очевидно, что Зеленский пытается понять позицию ведущих игроков по нынешней военной ситуации вокруг Украины и на Донбассе", - комментирует новость Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Зеленский на следующей неделе едет в Париж к Макрону, чтобы обсудить Донбасс, Россию и судебную реформу.

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