Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс переночевал в местах дислокации военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По данным ОП, Зеленский в пятницу посетил позиции на передовой, где во время очередного обострения конфликта погибли и получили ранения украинские бойцы.

Президент пообщался с бойцами и вручил им награды.

"Ежедневно вы проявляете патриотизм и самоотверженность, защищая Украину. Берегите себя", - цитирует президента его офис.

Кроме того, глава страны вместе с военнослужащими почтил память павших солдат.

Напомним, вчера сообщалось, что Зеленский поехал на Донбасс, чтобы "поддержать дух защитников".

Как писала "Страна", в день поездки Зеленского на Донбасс там 11 раз нарушали перемирие, под обстрелом погиб боец ВСУ.